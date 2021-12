Rangnick: “Mercato? Presto per parlarne, devo conoscere ancora bene la rosa”

Ralf Rangnick, da poco allenatore del Manchester United, in conferenza stampa ha parlato anche del calciomercato e se lo United a gennaio farà qualche operazione per rinforzare l’organico.

Queste le parole del tedesco: “Mercato? Prima di tutto devono conoscere meglio i giocatori che ho a disposizione, per questo dico che è presto per parlare di quel che succederà a gennaio. Questa è una grande squadra e dobbiamo assicurarci che i giocatori vogliano restare qui e poi vedremo se aggiungere qualche altro elemento importante, per rinforzare qualche reparto. Magari per qualcuno ha senso essere mandato in prestito, ma per ora è presto per parlarne”.

Foto: Twitter United