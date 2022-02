Rangnick: “La squadra sta crescendo. La reazione nel finale vale i tre punti”

Con la vittoria di oggi sul Leeds, il Manchester United si ripiazza al quarto posto dando continuità ai risultati ottenuti di recente. Il tecnico Ralf Rangnick ha parlato nel dopo partita: “È stata una partita fantastica da guardare per chi non è l’allenatore di una delle due squadre. Il primo tempo è stato buono: potevamo segnare altri gol e invece nella ripresa in due minuti è cambiata l’atmosfera dello stadio. Il gol di Rodrigo è stato fortunoso, non credo volesse tirare in quel modo. Ma da quel momento per cinque minuti c’è stata molta intensità e abbiamo avuto qualche difficoltà. In ogni caso abbiamo mostrato molta maturità e stiamo crescendo come squadra. Abbiamo reagito negli ultimi minuti e ciò alla fine è servito per vincere“, le parole raccolte da Si.com.

Foto: Twitter Manchester United