Rangnick: “Il gol dell’Atletico nasce da un fallo su Elanga. Arbitro? Ha abboccato alle loro buffonate”

Notte amarissima per il Manchester United. Così Ralf Rangnick dopo l’eliminazione dalla Champions League a BT Sport: “Il gol nasce da un fallo su Elanga. Quello è stato l’unico momento veramente pericoloso, a parte il gol in fuorigioco che hanno segnato. Ci siamo difesi bene, eravamo compatti, eravamo energici. Penso che abbiamo giocato un ottimo primo tempo. Subire quel gol in contropiede prima dell’intervallo non ci ha semplificato la vita. La ripresa è stata difficile, sempre interrotta con qualcuno sdraiato a terra. Penso anche ad alcune curiose decisioni arbitrali: non direi che sono state decisive, ma ha abboccato a quelle buffonate che fanno perdere tempo e quattro minuti supplementari sono stati uno scherzo”.

FOTO: Sito Manchester