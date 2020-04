Rangnick: “I cittadini riceveranno i tamponi anche se riparte la Bundesliga”

La Bundesliga si attende l’ok del Governo – atteso il 30 aprile – per ripartire. Fra i promotori della ripresa, anche Ralf Rangnick, intervistato da SWR Sport: “Credo che il segnale lanciato alla comunità avrebbe un grande effetto. È importante ripartire dal punto di vista non solo economico ma anche psicologico, per tutta l’umanità – ha spiegato – La gente è legata al calcio e sarebbe importante tornare a vivere cose alle quali si tiene. Non ci sarà nemmeno un cittadino che non verrà testato per il Coronavirus perché riparte la Bundesliga.”