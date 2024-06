Rangnick: “Grande vittoria, ora testa all’Olanda, ci serve almeno un punto”

Il CT dell’Austria, Ralf Rangnick ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Polonia.

Queste le sue parole: “I primi 20 minuti sono stati forse perfetti per noi. Avremmo dovuto condurre più di 1-0, poi ci siamo persi e abbiamo iniziato a perdere palla. Ecco perché abbiamo dovuto fare qualche cambiamenti nel secondo tempo, e una volta fatto abbiamo preso il pieno controllo. Il calo nel primo tempo è stato sicuramente una questione mentale. Forse è stato un po’ troppo facile dopo i primi 20 minuti e pensavamo che avremmo segnato facilmente un altro gol, o forse era qualcosa che aveva a che fare con la pressione, ma la nostra forma è peggiorata e alcuni giocatori giocavano al di sotto del loro livello e non possiamo permetterci una cosa del genere“. Sull’esultanza sul secondo gol: “Baumgartner mi ha rotto gli occhiali quando è corso a festeggiare con me? Sì, ma stanno bene e ne ho comunque due paia di riserva“. Infine, in vista dell’ultimo match: “Si è allentata la pressione in vista della partita con l’Olanda? Abbiamo bisogno di almeno un altro punto, ma ora dobbiamo vedere cosa succederà stasera. Potremmo vincere il girone vincendo contro l’Olanda, ma ciò che contava era la nostra prestazione di oggi“.

Foto: twitter Austria