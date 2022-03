Rangnick: “Futuro? Per ora penso a battere il City, il Tottenham e l’Atletico Madrid”

Il tecnico del Manchester United, Ralf Rangnick, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby con il Manchester City, parlando anche del suo futuro.

Queste le sue parole: “Futuro? Non ci ho pensato. Il mio futuro ora si chiama derby e vogliamo vincere, poi le prossime partite contro Tottenham e Atletico Madrid. Al resto non penso, vedremo a fine stagione e parleremo con il club. Abbiamo 3 gare decisive, in Champions possiamo ribaltare la gara di andata, in Premier possiamo lottare per i primi 4 posti e non devono sfuggirci”.

Foto: Twitter United