Rangnick: “E’ stato un disastro, chiedo scusa ai tifosi. Stagione da archiviare”

Ralf Rangnick, tecnico del Manchester United, ha chiesto scusa ai tifosi dopo il 4-0 subito dal Brighton, che estromette ufficialmente i Red Devils dalla prossima Champions League.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto male, dal primo all’ultimo minuto e in entrambe le aree. Non possiamo fare altro che chiedere scusa ai tifosi. E’ stata una prestazione terribile e un risultato umiliante. Il piano partita era completamente diverso, ma poi in campo non siamo riusciti ad essere compatti e a contrapporci agli avversari. Abbiamo trovato un’ottima squadra sul piano tecnico come il Brighton e il risultato è stato questo. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà a fermare le loro azioni, mentre nella ripresa ci siamo presi dei rischi e li abbiamo pagati. Sul 2-0 abbiamo cercato di portarci più frequentemente in avanti, ma ne abbiamo subiti altri due tra il 63’ e il 65’ minuto: è stato un disastro, stagione da archiviare”.

Foto: Twitter Manchester United