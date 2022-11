Rangnick (ct Austria): “In certi momenti l’Italia non ha toccato il pallone per 1-2 minuti di fila”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico dell’Austria, Ralf Rangnick, ha così commentato la vittoria per 2-0 contro l’Italia: “C’è il vantaggio che alcuni giocatori già conoscono il mio stile dai tempi del Salisburgo, del Lipsia. Poi in Nazionale è ovvio che non hai a disposizione i giocatori tutto il giorno. Questi giocatori sanno cosa ci vuole, cosa conta nel mio stile di gioco. Oggi i primi 70 minuti sono stati davvero belli da vedere, quando siamo attivi e prendiamo la palla abbiamo messo in difficoltà l’Italia. In alcune fasi, gli azzurri non hanno toccato il pallone per 1-2 minuti di fila e questo è lo stile che bisogna mostrare oggi, è stato un buon passo nella direzione giusta”. E sulla prestazione di Marko Arnautovic: “Nei primi 60 minuti ha fornito una prestazione di altissimo, anche quando veniva incontro al pallone. Ha mostrato di far parte della squadra per come la intendo io, è in grado di farlo. E’ stato molto importante ciò che stasera ha fatto vedere”.

foto: Twitter Austria