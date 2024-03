Rangnick, ct Austria: “Arnautovic giocherà gli Europei? C’è la possibilità che torni di nuovo in forma. Voleremo presto a Milano per parlare con l’Inter”

Ralf Rangnick, commissario tecnico della nazionale austriaca, ha così commentato ai microfoni dell’emittente LaOlaTv l’infortunio riportato da Marko Arnautovic (per lui un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra) nel finale del match di campionato con il Bologna: “Peccato. Quella è stata una delle migliori azione difensive che abbia mai visto da Marko. Prende un bel voto per il suo comportamento tattico, ma questa è una piccola consolazione per lui. Se sarà presente agli Europei? C’è la possibilità che torni di nuovo in forma. Normalmente dovrebbe esserci. Voleremo presto a Milano per parlare con i responsabili dell’Inter e sviluppare un piano per garantire che il giocatore rimanga in forma in seguito.”

Foto: Twitter Inter