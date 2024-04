Rangnick (CT Austria): “A Euro 2024 vogliamo arrivare lontano. Recupero di Alaba? Ci servirebbe un miracolo”

Intervistato da 90minuten.at il ct dell’Austria Ralf Rangnick, ha parlato anche in vista dell’Europeo dove la sua nazionale è stata inserita in un girone di ferro con Francia, Paesi Bassi e Polonia.

Queste le sue parole: “Abbiamo tutti l’ambizione di fare bene agli Europei e per farlo dobbiamo avanzare nel girone più difficile. Ma se avremo successo non dovremo temere nessuno. Vogliamo arrivare il più lontano possibile. Non sono sorpreso dei successi contro Italia e Germania né del nostro modo di giocare, questo è il cammino che abbiamo deciso di intraprendere. Adesso affrontiamo le partite in modo diverso e anche contro Francia o Paesi Bassi non diremo di fare qualcosa di diverso o agire con maggiore cautela”.

Spazio poi a David Alaba che quasi certamente salterà l’appuntamento di questa estate a causa dell’infortunio al legamento crociato del ginocchio: “Sarebbe un miracolo se fosse disponibile per l’Europeo, siamo in stretto contatto con lui e con il Real Madrid e finché non tornerà ad allenarsi col pallone in campo non dobbiamo pensarci. Ha 31 anni e vuole giocare ancora ai massimi livelli per questo, per quanto siano importanti gli Europei, non sono l’ultimo evento a cui potrà partecipare in carriera. – continua il ct austriaco – Lui vorrebbe essere con noi questa estate e noi vorremmo lo stesso, ma quel mese deve essere sfruttato al meglio per la sua riabilitazione, se lo convocassimo anche se non può giocare ci sarebbero molte discussioni”.

Foto: twitetr Austria