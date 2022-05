Ralf Rangnick, allenatore ad interim del Manchester United, è stato raggiunto dai microfoni di Stadium Astro per parlare di Cristiano Ronaldo, ieri nuovamente in gol: “Perché Cristiano Ronaldo dovrebbe andare via? Non capisco. Ha un altro anno di contratto e per quanto ne so sarà di nuovo qui la prossima stagione“.

Foto: Twitter Manchester United