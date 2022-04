Rangnick: “Corsa Champions? Non siamo noi i favoriti per il quarto posto, ma proveremo ad arrivarci”

Il Manchester United di Ralf Rangnick, attualmente settimo in classifica con 51 punti, rischia seriamente di non qualificarsi per la prossima Champions League, nonostante il ritorno di CR7 in estate.

Dopo il pareggio per 1-1 col Leicester, il tecnico dei Red Devils ha commentato la difficile rincorsa alla Champions dei suoi ragazzi.

Queste le sue parole: “Non sono un indovino, non so dove giocherà il Manchester United nella prossima stagione. Il nostro lavoro è finire questo campionato nella posizione migliore e sperare di entrare nelle prime 4. Detto questo, non vuol dire arrivare al quarto posto per forza. Il pareggio col Leicester non aiuta, abbiamo perso altri due punti e la situazione non è migliorata e si inizia a fare complicata. Il nostro pensiero ora è prepararci al meglio per la partita contro l’Everton. Servono tre punti, poi altri tre col Norwich e così via. Non aiuta guardare la classifica ogni fine-settimana, ma al momento non siamo sicuramente noi i favoriti per il quarto posto, ma con questo non vuol dire che non ci proveremo”.

Foto: Twitter United