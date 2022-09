Rangers-Napoli, la gara si dovrebbe svolgere regolarmente. Il comunicato del club scozzese

In Scozia il prossimo turno di campionato è stato posticipato a causa della morte della Regina Elisabetta II e, dopo qualche preoccupazione per il regolare svolgimento della gara di Champions League che vedrà in campo Rangers e Napoli, arriva il comunicato ufficiale da parte del club scozzese. Eccolo di seguito: “In questo momento difficile per il Regno Unito, siamo consapevoli della continua incertezza in merito all’organizzazione dei tifosi e ai piani di viaggio per la prossima settimana.

Siamo consapevoli della pressione della polizia e delle risorse, in particolare martedì 13 settembre.

Possiamo confermare che sono in corso discussioni tra UEFA, Police Scotland e Rangers in merito alla partita in programma di UEFA Champions League contro il Napoli martedì 13 settembre .

Al momento, il gioco dovrebbe svolgersi alla data e all’ora previste”.

Foto: Twitter Logo Rangers