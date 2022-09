Rangers-Napoli, arbitra Lahoz. Schärer per l’Inter a Plzen

Sono stati designati gli arbitri per la 2a giornata della fase a gironi della Uefa Champions League. Per le gare in programma martedì, sono noti gli arbitri di Napoli, in trasferta a Glasgow contro i Rangers e dell’Inter, contro il Victoria Plzen.

A dirigere Glasgow Rangers-Napoli sarà lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz. Gli assistenti arbitrali saranno Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar. Al Var il tedesco Marco Fritz con l’assistente Bastian Dankert. Quarto uomo José Luis Munuera.

È Sandro Schärer l’arbitro designato dalla UEFA per dirigere Viktoria Plzen-Inter. Il fischietto svizzero avrà come assistenti Bekim Zogaj e Jonas Erni, mentre il Quarto Uomo sarà Lukas Fãhndrich. Al VAR spazio a Fedayi San, con Lionel Tschudi come assistente. Foto: twitter Uefa