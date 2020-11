Rangers, due giocatori violano norme anti Covid per andare ad una festa. Squalifica per 7 giornate

Mancato rispetto delle norme anti-Covid in casa Glasgow Rangers. Due calciatori della squadra allenata da Steven Gerrard, Jordan Jones e George Edmundson, sono stati squalificati per sette partite per aver violato le norme anti-Covid. Entrambi hanno partecipato a una festa lo scorso 1 novembre. Prima della decisione della Federazione, i due erano stati anche sospesi dal club ed isolati, in attesa di un’indagine interna.