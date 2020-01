Ramsey: “Vogliamo la Champions e lo scudetto, sono entusiasta di poter giocare in questa Juve”

Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport nella quale ha parlato del suo momento in bianconero: “La Champions è un trofeo che vogliamo vincere. Innanzitutto bisogna lavorare sodo per vincere il campionato, perché è questo che poi ti dà la forza per affrontare delle competizioni così importanti ed entrare in Champions League. Quello che vogliamo è provare a vincere qualcosa. Per fortuna abbiamo dei giocatori incredibili in squadra e siamo pronti ad aiutarci a vicenda per raggiungere questo obiettivo“.

L’Arsenal di Wenger

“Arsene Wenger è stato un grande allenatore, uno dei migliori. Ha vinto molti trofei con l’Arsenal cambiando la Premier League grazie al suo gioco e al suo modo di pensare. Faceva in modo che non avessi paura di uscire dalla comfort-zone per esprimere le mie qualità. Credeva in me, dava ai giovani giocatori delle opportunità di dimostrare il loro valore. È un grande uomo”.

Dall’Arsenal alla Juventus

“Dopo la situazione che c’è stata all’Arsenal, la Juventus si è fatta avanti facendomi una proposta. Mi hanno voluto a tutti i costi, si sono sforzati molto per avermi. Sono entusiasta di aver colto questa opportunità e sono contento di poter giocare per questa grande società, di rappresentarla e di dare il mio contributo”.

Cristiano Ronaldo

“Cristiano è incredibile. È un giocatore fantastico e i suoi record parlano per lui. È uno dei più grandi e giocare insieme per me è un onore e un motivo d’orgoglio. Far parte della Juventus in generale è eccezionale. È davvero meraviglioso farne parte”.

