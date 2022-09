Ramsey rivela: “Avrei rinnovato con l’Arsenal, ma non c’era più il contratto. Quindi scelsi la Juve”

Durante l’intervista rilasciata al Times, Aaron Ramsey, centrocampista del Nizza ed ex giocatore di Arsenal e Juventus, ha parlato ha parlato del periodo in cui si è trasferito in bianconero: “Con i Gunners io avevo accettato un contratto che avevano proposto. Le cose sono andate avanti tranquille per alcune settimane, stavo dicendo al mio agente: ‘Facciamolo’, poi all’improvviso il contratto non c’era più e quindi non c’era più niente da firmare o concordare. Ho vissuto un periodo difficile con Emery, poi, mentre la stagione proseguiva, giocavo di più e davvero bene. Poi è arrivato gennaio e ho dovuto decidere se andare avanti e vedere cosa sarebbe successo o se fossi d’accordo ad andare da qualche parte… Ho deciso di fare quello che ho fatto perché non c’era niente sul tavolo. Non capisco, non so ancora cosa sia successo esattamente. Comunque non ho sentimenti negativi per l’Arsenal”.

Foto: Ramsey Instagram