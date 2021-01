Danilo-Ramsey-Ronaldo, tre punti pesanti per la Juve (3-1). Il Sassuolo si arrende in 10

Tre punti pesanti per la Juve arrivati al 37’ st grazie a Ramsey bravo a farsi trovare pronto su assist di Frabotta dalla sinistra. In pieno recupero il 3-1 di Ronaldo che si è fatto perdonare due precedenti errori clamorosi sotto porta. Una partita sofferta per la Juve, che con questa vittoria sale al quarto posto a quota 33, malgrado un secondo tempo giocato in superiorità numerica per un tempo, dopo l’espulsione di Obiang. La Juve ha sbloccato con un eurogol di Danilo al 5’ st, siluro imprendibile. Ma il Sassuolo ha giocato con personalità e mentalità malgrado l’uomo in meno, raggiungendo il momentaneo pareggio con Defrel al 13’ su assist di Traorè. Nel finale i gol di Ramsey e Ronaldo.

Foto: Juventus