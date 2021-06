Ramsey: “Dopo gli Europei sarò ancora un giocatore della Juventus. Primi due anni in Italia frustranti per me”

Intervistato ai microfoni di Sky Sports UK, il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey. Il gallese ha commentato le sue prime due stagioni in Italia: “Gli ultimi due anni sono stati molto frustranti a causa dei tanti infortuni che ho subito. Quando arrivi in un nuovo club vorresti partire con slancio, per mostrare tutto quello di cui sei capace, ma gli infortuni ti fanno fare un passo indietro e ti impediscono di prendere ritmo. E il Covid, poi, non ha certamente aiutato. Se tornerò a Torino dopo gli Europei? Sì, sono un giocatore della Juventus”.

Foto: Twitter personale