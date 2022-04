Ramsey: “Con i Rangers voglio vincere trofei. Voglio ritrovare la costanza che avevo perso”

Alla vigilia della gara di Europa League contro il Braga, Aaron Ramsey, centrocampista dei Rangers, ha parlato in conferenza stampa.

Ecco le parole del giocatore in prestito dalla Juve: “Sono venuto ai Rangers per vincere. Questa partita per noi è molto importante, sentiamo la pressione e io ho abitudine a giocare in club sempre sotto pressione. Spero di poter giocare e regalare una notte indimenticabile per noi. Mi sento bene, mi è mancata quella costanza negli ultimi anni ma ora mi sento meglio e più forte. Non vedo l’ora di riprendere il ritmo e mostrare quel di cui sono capace di fare. Possiamo ribaltare la situazione dell’andata, tutto può accadere, cercheremo di arrivare in semifinale. Futuro? Ora mi godo questi mesi poi vedremo”.

Foto: Twitter Rangers