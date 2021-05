Ramsey: “Arrivato alla Juve con un infortunio, non sono stato continuo”

Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus, nel corso di un’intervista a FourFourTwo si è soffermato sulla sua esperienza in bianconero: “Sono stati un paio d’anni piuttosto frustranti per me, mi sono fatto piccoli infortuni e non sono riuscito a tornare in piena forma. È stato un periodo strano in generale: arrivare alla Juventus con un infortunio, cercando di riprendere la forma, poi sei colpito da una pandemia e dovevamo ricominciare. È stato difficile ottenere una certa costanza, e questo ha avuto un effetto su di me nel giocare per il Galles”.

FOTO: Twitter Ramsey