Ramsey apre, Dybala inventa: la Juve abbatte l’Inter e torna in testa

Il derby d’Italia si tinge di bianconero. Dopo l’andata, la Juve vince anche il big match di ritorno: in uno Stadium senza tifosi, la squadra di Sarri abbatte l’Inter con un secco 2-0 e si riprende la vetta della classifica, con una lunghezza di vantaggio sulla Lazio. Dopo un primo tempo equilibrato, la Juve sblocca la contesa in avvio di ripresa: al 55′ Ramsey è il più lesto a piombare su un pallone vagante in area nerazzurra e battere Handanovic da pochi passi. Poi entra Dybala e la Joya, al 67’, trova il raddoppio con una magia: dribbling secco su Young, esterno mancino che si infila nell’angolino basso imparabile per Handanovic. Nel finale la squadra di Conte prova a reagire ma non trova il guizzo vincente ed esce sconfitta dallo Stadium. La Juve vola in vetta, l’Inter scivola a -9 ma con una gara in meno dei bianconeri.

Sabato 29 febbraio

15:00 Lazio-Bologna 2-0 (18′ Luis Alberto, 21′ Correa)

20:45 Napoli-Torino 2-1 (18′ Manolas, 81′ Di Lorenzo, 90’+1 Edera)

Domenica 1 marzo

15:00 Lecce-Atalanta 2-7 (17′ Donati, 22′ 54′, 62′ Zapata, 29′ Saponara, 40′ Donati, 47′ Ilicic)

18:00 Cagliari-Roma 3-4 (28′, 89 Joao Pedro, 29′, 41′ Kalinic, 64′ Kluivert, 75′ Gaston, 81′ Mkhitaryan)

Domenica 8 Marzo

12:30 Parma-Spal: 0-1 (79′ Petagna rig.)

15:00 Sampdoria-Verona (32′ Zaccagni, 77′, 86′ rig. Quagliarella)

15:00 Milan-Genoa (7′ Pandev, 41′ Cassata, 77′ Ibrahimovic)

18:00 Udinese-Fiorentina 0-0

20:45 Juventus-Inter 2-0 (55′ Ramsey, 67′ Dybala)

Lunedì 9 Marzo

15:00 Sassuolo-Brescia

Classifica: Juve 63; Lazio 62; Inter* 54; Atalanta* 48; Roma 45; Napoli 39; Milan 36; Verona*, Parma* 35; Bologna 34; Cagliari* 32; Fiorentina 30; Sassuolo** 29; Udinese 28; Torino* 27; Sampdoria* 26; Genoa, Lecce 25; ; Spal 18; Brescia* 16

*Una partita in meno

**Due partite in meno

Foto: Twitter personale Dybala