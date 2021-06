Ramsey: “Alla Juve ho vissuto due stagioni complicate”

Aaron Ramsey, dal ritiro del Galles, ha fatto un bilancio della sua esperienza alla Juventus nel corso di un’intervista al Mirror. “Le ultime due stagioni sono state complicate per me. Ci sono stanti diversi fattori e cambiamenti a cui non ero abituato. Ma alla fine ora ho la mia squadra, costruita intorno a me, che si concentra sulla mia forma fisica per farmi essere al meglio. Ho preso i problemi in mano e attorno a me ho le persone giuste per cercare di creare una situazione in cui io possa tornare a sentirmi bene e ad avere di nuovo fiducia in me stesso»

Sulla Nazionale gallese, protagonista nell’Europeo nel girone dell’Italia. “Lo staff atletico e medico mi conosce da tanto tempo, da quando ero all’Arsenal. Mi capiscono, conoscono il mio corpo e sanno quello di cui ho bisogno. Speriamo di poter tutti dare una mano affinché io sia nella forma migliore”.

