Ramsey addio: è stato un disastro. Ora Arthur per liberare Paredes

L’addio di Aaron Ramsey, con tanto di risoluzione, andrebbe accolto come se si trattasse di un acquisto roboante. Ovviamente lo diciamo con il massimo rispetto per il centrocampista gallese, ma con la consapevolezza che il suo contributo alla Juve sia stato irrisorio – diremmo assurdo – rispetto agli emolumenti da circa 7 milioni netti a stagione. Adesso alla Juve serve un altro sforzo, ovvero trovare una sistemazione ad Arthur (Valencia oppure un’altra soluzione) per andare all’assalto di Leandro Paredes. Un vecchio obiettivo svelato oltre due mesi fa, una situazione che a maggior ragione andrebbe concretizzata in presenza dei due mesi di stop di Pogba. In questo modo Locatelli potrebbe giocare mezzala, dando a Paredes la bacchetta del centrocampo. Una svolta che ci vorrebbe a prescindere e che sarebbe opportuna adesso con Pogba fermo ai box.

Foto: twitter personale