Ramsdale: “Temo di perdere la Nazionale in questo momento, ma io e Raya ci sosteniamo a vicenda”

Aaron Ramsdale, portiere dell’Arsenal, ha rilasciato un’intervista a Daily Mail in cui parla delle complicazioni avute nell’ultimo periodo, con tanto di perdita di posto da titolare a favore di Raya. Ecco le sue parole:

“Per me è la prima volta in questa situazione, sono preoccupato di perdere la Nazionale ma voglio sistemare le cose e mettere in difficoltà Southgate per prendermi il posto da titolare di Pickford. All’Arsenal io e Raya ci spingiamo a vicenda, ci sono giorni in cui mi abbatto e lui mi tira su, farei lo stesso per lui”.

Foto: Instagram Ramsdale