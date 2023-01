Ramsdale dopo il calcio subito dal tifoso: “È un peccato perché parliamo di una partita di calcio”

Protagonista del derby del nord di Londra contro il Tottenham, il portiere dell’Arsenal Aaron Ramsdale è stato colpito da un calcio di volante di un tifoso degli Spurs proprio a fine match e ai microfoni di Sky Sports ha raccontato quei concitati momenti: “I tifosi del Tottenham me ne hanno dette di tutti i colori e io gli ho restituito qualcosa. Le persone che hanno ricevuto queste cose l’hanno accolto, ma qualcuno non l’ha presa bene e mi ha dato un colpo alla schiena. È un peccato, perché parliamo di una partita di calcio. I giocatori del Tottenham e i miei compagni mi hanno portato via, è qualcosa che mi amareggia e mi lascia un po’ di apro in bocca, ma sono sicuro che negli spogliatoio ci divertiremo”.

Foto: Instagram Ramsdale