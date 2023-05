Ramon Diaz lascia momentaneamente l’Al-Hilal: il figlio, coinvolto in un incidente stradale, è accusato di omicidio colposo

Ramón Ángel Díaz lascia temporaneamente l’Al-Hilal, compagine del campionato dell’Arabia Saudita, che era arrivata fino alla finale del Mondiale per Club, persa poi contro il Real Madrid di Ancelotti. Il tecnico argentino, con un passato da calciatore anche in Italia, ha preso questa decisione per motivi familiari: infatti, le scorse settimane, il più giovane dei suoi figli è rimasto coinvolto in un incidente che ha ucciso sua moglie, Bárbara Oliver, e l’autista dell’altro veicolo. Michael, 37 anni, e suo figlio Milo (8) sono sopravvissuti ma l’uomo è accusato di doppio omicidio colposo. Sarà Emiliano Diaz, figlio maggiore e assistente di Ramon, a prendere il posto del padre nelle ultime quattro partite di campionato, con Ramon che preferisce al momento assistere il figlio in questa tragedia.

Foto: Instagram Ramon Diaz