Ramon Diaz: “Contro il Real sarà importante non fare errori. CR7 in Arabia Saudita? Si sogna anche Messi”

Ramon Diaz, vecchia conoscenza anche del calcio italiano, ora allenatore dell’Al Hilal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale del Mondiale del club contro il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Da allenatore ho giò fatto diverse finali di Coppa Intercontinentale, so cosa vuol dire giocare questa finale. La cosa più importante contro il Real è non commettere errori, non dar loro spazio ed essere attenti come nella partita precedente”.

L’Al Hilal è abituato a giocare della gare così importanti? “È un club prestigioso, molto importante in Asia ed è una responsabilità rappresentare l’Arabia Saudita. Serve concentrazione, conosciamo pregi e difetti di Madrid. Questo club ti permette di essere sempre di competere ad alti livelli. Ho già vinto cinque titoli, due volte la Champions League asiatica”.