Ramirez su un ritorno alla Samp: “Sarei felicissimo. Penso di poter dare ancora molto”

Gaston Ramirez, trequartista uruguagio 32nne recentemente svincolato dalla Virtus Entella che ha vestito la maglia della Sampdoria dal 2017 al 2021, ha parlato a PrimoCanale dell’ipotesi di ritorno in blucerchiato: “Genova e la Sampdoria mi sono rimaste nel cuore, a Genova ho ancora casa perché è una citta splendida che amo. Sono felicissimo che il club abbia trovato una nuova proprietà, sarebbe stato bruttissimo vederla giocare in categorie inferiori. Sono reduce dalla bella esperienza con l’Entella, mi hanno accolto benissimo e per questo voglio ringraziare la società. Se la Sampdoria mi chiamasse sarei felicissimo, sono a disposizione. Penso di poter dare ancora molto, sto bene e sono reduce da una stagione tranquilla e senza infortuni. Io e Quagliarella insieme? Sarebbe bello. Poi non entro nelle dinamiche personali e della società ma penso che Fabio con la qualità che ha non avrebbe problemi a giocare in B”.

Foto: sito ufficiale Sampdoria