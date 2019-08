Rami a un passo dal Fenerbahce: il comunicato del club turco

Meno di due settimane fa, l’Olympique Marsiglia licenziava Adil Rami per aver saltato gli allenamenti con la scusa di un infortunio ma al fine reale di poter partecipare a un programma televisivo. Ora, il difensore campione del mondo con la Francia nel 2018 sarebbe a un passo dall’aver trovato una nuova casa. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, infatti, il Fenerbahce ha annunciato: “Il difensore francese Adil Rami arriverà oggi in Turchia per avviare i colloqui con il nostro club. I negoziati per il trasferimento del calciatore saranno avviati dopo le visite mediche, in programma nella giornata di domani“.

Foto: L’Equipe