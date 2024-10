Ramadani: “Voglio chiedere scusa al mister davanti a tutti”

Ylber Ramadani ha parlato in conferenza stampa insieme a Luca Gotti, tornando sullo screzio avuto con il proprio allenatore durante Lecce-Parma:

“Non avevo mai fatto quel gesto nella mia carriera, bruttissimo. Voglio chiedere scusa al mister davanti a tutti, lo avevo già fatto nello spogliatoio. Il mister è come un padre per me, mi ha aiutato tanto. È un capitolo chiuso”.

“Sono rientrato tre giorni fa. Sin dal primo giorno ho visto un’atmosfera positiva, siamo molto uniti e questo è importante in vista della prossima partita, in cui vogliamo fare risultato. I giocatori più esperti caricano i giovani. Conosco l’ambiente: i tifosi sono con noi quando diamo tutto”.

