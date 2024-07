Ramadani: “Voglio cercare di vincere tutte le partite, dando il massimo per il Lecce. Speriamo di fare un’altra grande stagione”

Ylber Ramadani, dopo aver disputato l’Europeo con l’Albania, ha raggiunto il gruppo squadra del Lecce nel ritiro austriaco di Neustift e ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole:

“L’esperienza all’Europeo è stata positiva, ora però sono tornato qui e inizia un altro lavoro. Speriamo di fare una grande stagione. Quando ero all’Europeo, i tifosi del Lecce mi scrivevano messaggi di incoraggiamento, e questo per me è stato bellissimo. Abbiamo fatto un grande europeo ma potevamo fare anche di più.

Per quanto riguarda gli obiettivi, oltre alla salvezza, c’è sempre quello di arrivare più in alto possibile. Io voglio cercare di vincere tutte le partite, dando il massimo per il Lecce.

Sento grande responsabilità, perché conosco bene la mentalità dei leccesi e cosa vogliono da quest’anno. Speriamo di fare un’altra grande stagione.

Sui nostri tifosi non si può dire niente. Sia in casa che fuori, ci sono sempre. Con loro possiamo fare la storia in Serie A”.

