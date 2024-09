Ramadani per Dorgu, Lecce avanti 1-0 sul Parma all’intervallo

Il Lecce conduce 1-0 all’intervallo sul Parma. Il primo squillo della gara arriva al 12′ ed è per gli ospiti: azione tutta di prima degli uomini di Pecchia. Hernani libera Man che entra in area e prova una cosa a metà tra un passaggio ed un tiro. Pallone che viene deviato da Gaspar e per centimetri termina sul fondo. La gara si sblocca al 32′: Ramadani riceve nel cerchio di centrocampo e va subito in verticale. Coulibaly non legge il taglio di Dorgu che si ritrova davanti al portiere e realizza il gol del vantaggio per i salentini.

Foto; Instagram Lecce