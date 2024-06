Rama: “Nessuno pensava che alla terza partita del girone saremmo stati ancora in gioco”

Edi Rama, premier albanese, in vista della partita di questa sera tra l’Albania e la Spagna ci ha tenuto a caricare l’ambiente tramite un post su Facebook e Instagram. Ecco un estratto dello stesso:

“Stasera affronteremo la squadra più temibile, in una missione che in teoria è al 100% impossibile. Ma la palla è rotonda, e i nostri non hanno niente da perdere. Devono solo giocare e godersi questo momento magico.Nessuno pensava che alla terza partita del girone saremmo stati ancora in gioco in un gruppo con squadre di enorme esperienza come Spagna, Italia e Croazia. La nostra nazionale uscirà a testa alta a prescindere da come andrà la partita di stasera”.

Foto: instagram Rama