Rallenta il Milan, si ferma l’Inter. Per la Roma è vietato sbagliare nella corsa Champions

Con i passi falsi di Inter e Milan, la Roma può seriamente dare uno strappo decisivo nella corsa alla Champions League. Stasera all’Olimpico la squadra giallorossa è chiamata a battere l’Udinese per dare un gap di 5 punti alle milanesi. Missione non semplicissima per gli uomini di Mourinho visto le pesanti assenze di Abraham e Dybala ma un eventuale vittoria per la Roma stasera può significare tanto e può dare ulteriore fiducia in vista del ritorno di Europa League contro il Feyenoord.

Foto: Instagram Roma