Rakitic svela: “Nel 2019 Cristiano Ronaldo mi ha chiamato per farmi andare alla Juventus”

Intervistato da 24sata, testata giornalistica croata, Ivan Rakitic ha svelato un clamoroso retroscena di mercato lo riguarda. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Nell’estate del 2019 Cristiano Ronaldo mi ha chiamato personalmente per andare alla Juventus. Mi ha detto che anche il club mi voleva, ma l’operazione non è andata a buon fine. Il Barcellona ha chiesto 50 milioni, troppo. Cristiano Ronaldo è anche uno dei più grandi della storia. Ti diverti molto a guardarlo e quello che sta facendo alla Juventus… Per me è uno dei migliori di sempre”.

Foto: Twitter Rakitic