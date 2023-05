Rakitic: “Siamo stati la squadra migliore nel nostro percorso. Se siamo qui è perché lo abbiamo meritato”

Ivan Rakitic, centrocampista del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa dalla Puskas Arena di Budapest alla vigilia della finale di Europa League contro la Roma,

Queste le sue parole: “Se siamo qui è perché lo meritiamo, vuol dire che abbiamo fatto bene nei turni precedenti. Nessuno ti regala niente nel calcio, meritiamo di essere qui e siamo stati la squadra migliore nel nostro percorso. Se vogliamo vincere la coppa dobbiamo cercarla, serve la prestazione perfetta. Chiaramente qualcuno ha creato questo slogan, ma questo non conta niente, non incide sul nostro entusiasmo. Noi siamo entusiasti già da ora e dobbiamo dimostrarlo in campo”.

Foto: Instagram personale