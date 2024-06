Rakitic: “Sarebbe speciale vedere Modric sollevare il trofeo”

Ivan Rakitic, ex centrocampista di Siviglia e Barcellona e attualmente giocatore dell’Al-Shabab, ha rilasciato un’intervista ad AS in cui ha parlato del percorso all’Europeo della Croazia, che il classe 1988 ha lasciato nel 2020 in un’intervista ufficiale ai canali della Federcalcio. Queste le sue parole:

“Sarebbe bello iniziare e finire con Spagna-Croazia. Avete già vinto la Nations League, quindi ora toccherebbe a noi vincere. Siamo un Paese di poco più di quattro milioni di abitanti e sembra una bugia parlare di tutta la nostra storia, soprattutto in occasione dei Mondiali. Sembra una storia inventata, ma non è così. Ecco perché sarebbe speciale vedere Modric sollevare il trofeo”.

Foto: twitter Croazia