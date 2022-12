Rakitic festeggia la qualificazione della Croazia e prende in giro Lukaku: “Grazie! Dobbiamo ospitarlo un mese a Spalato”

Ivan Rakitic, centrocampista del Siviglia , ex Nazionale della Croazia, che ha salutato nel 2020, ha preso in giro l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, ringraziandolo in modo beffardo per gli errori sotto porta nella gara del Belgio contro la Croazia: “Andiamo Lukaku! Grazie. Dobbiamo ospitarlo un mese a Spalato! Andiamo!”, dice festante in una storia pubblicata su Instagram dal suo agente Marko Bralic.

Foto: twitter personale