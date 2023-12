Rakitic: “È il momento più duro, più triste e più complicato della mia carriera”

Intervenuto ai canali ufficiali del club, l’esperto centrocampista del Siviglia Ivan Rakitic si è così espresso, dopo l’esonero del tecnico Diego Alonso: “Io sto male, tutto lo spogliatoio sta male, tutti noi che portiamo lo stemma del Siviglia stiamo male e io per primo. Mi scuso con la nostra gente, con i nostri tifosi, con coloro che ci sostengono in ogni momento. Mi scuso ma prometto di lavorare più che mai. Questo è il momento più difficile, triste e complicato della mia carriera, ma non mi arrenderò finché non riporterò il Siviglia al suo posto”.

Foto: Instagram Rakitic