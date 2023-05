Rakitic: “Champions League? L’Inter è un’ottima squadra, il City non avrà vita facile”

Ivan Rakitic a TuttoSport ha parlato anche della finale di Champions League tra Manchester City ed Inter dando un suo pronostico: “Penso che gli inglesi, indubbiamente favoriti, non avranno vita facile. In gara secca, attenzione alle sorprese. L’Inter è un’ottima squadra, l’abbiamo visto nella semifinale-derby col Milan: ha vinto due volte, sommando i risultati il punteggio aggregato è 3-0. Il City ha pareggiato a Madrid e poi travolto gli spagnoli in Inghilterra: totale 5-1. Non c’è grande differenza, anzi un solo gol di scarto”.

Foto: Twitter Rakitic