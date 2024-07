Rakitic all’Hajduk Spalato, accoglienza da brividi: “Un onore giocare nel mio Paese. Questo club è straordinario”

Ivan Rakitic è un nuovo giocatore dell’Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso, che è riuscito a convincere il centrocampista 36enne a lasciare l’Al-Shabab e firmare con il club croato.

Rakitic torna in Croazia dopo aver siglato un accordo fino alla fine della prossima stagione (2025) con l’opzione di un ulteriore prolungamento per altri 12 mesi con l’Hajduk Spalato. “È un onore giocare nel mio Paese, soprattutto per questo club straordinario. Grazie mille per il caloroso benvenuto”.

Rakitic è stato accolto da migliaia di tifosi festanti, come un erore nazionale. Atmosfera stupenda per il ritorno in patria di uno dei giocatori più vincenti.

Foto: Instagram personale