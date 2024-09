Rakitic: “Al Barcellona non ho più vinto titoli per noia”

Ivan Rakitic è tornato a parlare del suo periodo al Barcellona in un’intervista rilasciata a Canal Sur Radio, rivelando alcuni curiosi retroscena: “Con tutto l’amore e il rispetto che ho per tutte le squadre, in blaugrana non ho vinto più titoli per noia e per pensare a cose diverse dal calcio. Con Roma e Liverpool abbiamo fatto una cazzata, ma sono convinto che la noia di sentirci troppo superiori ci abbia colpito. Se non dai il massimo non vinci. Se fossimo rimasti affamati, avremmo vinto una o due Champions League in più”.

Foto: Instagram Barcellona