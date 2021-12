Raiola svela: “Con Haaland abbiamo le idee chiare su dove andare”

Mino Raiola, agente di Haaland, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sport 1 sul futuro dell’attaccante norvegese, al centro del mercato europeo da diverso tempo. Ecco le sue parole: “Abbiamo pensato al suo futuro per due anni. Abbiamo le idee chiare sul dove dovrebbe andare e, naturalmente, guardiamo a ciò che il mercato offrirà. Con un giocatore come lui possiamo influenzare il mercato, non saremo noi a essere influenzati. Con i miei giocatori ho cambiato il mercato e oggi noi agenti abbiamo creato un nuovo gioco di fianco al calcio: il calciomercato. Oggi per due giorni a settimana si parla di calcio, negli altri cinque di calciomercato. Ma io faccio solo il mio lavoro e mi piace attraversare i confini.” Foto: Twitter Borussia Dortmund