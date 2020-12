Raiola su Pogba (“Alla Juve? Perché no”), Donnarumma e Haaland

Mino Raiola, agente di Pogba, Donnarumma e Haaland ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Questi alcuni passaggi salienti sul futuro prossimo dei suoi assistiti: «Pogba al Manchester United è infelice, non riesce più a esprimersi come vorrebbe e come ci si attende da lui. Deve cambiare squadra, ha un contratto che scadrà nell’estate del 2022, ma la soluzione migliore per le parti credo sia la cessione nel prossimo mercato. Juventus prossima destinazione? Perché no. Il rapporto con la società e con i suoi ex compagni è eccellente. Donnarumma? Al momento è del Milan, poi si vedrà. Di sicuro c’è solo che Gigio non è più quello di quattro anni fa, sono in tanti ad informarsi su di lui. Però mi fermo qui, non voglio che diventi un rinnovo mediatico come in passato. Haaland? L’interesse del Real Madrid non è una novità. Al momento si trova benissimo sia nel Borussia che a Dortmund. Quando se ne andrà non lo farà per soldi, bensì per fascino e ambizione”.

Foto: L’Equipe