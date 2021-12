Raiola: “Sono diventato agente di Haaland in 5 minuti. Lavoro solo con i migliori, sono tutti malati di testa”

Mino Raiola , agente FIFA, procuratore di tanti campioni, ha parlato del suo rapporto con i suoi giocatori nel corso di una intervista rilasciata a “Sport 1”.

Questi alcuni passaggi: “Sono i giocatori a cercarmi, non sono io a chiamare loro ed è sempre stato così. Chiedono un aiuto e consigli, a quel punto ci sediamo e vediamo cosa succede. A volte dicono di sì, a volte no. A volte sono io a non accettare. Ma fa parte del nostro lavoro. Con quanti calciatori lavoro? Non lo so, non faccio contratti. Con me c’è solo una stretta di mano, i giocatori sono tutti liberi. Non voglio che nessuno senta di dover stare con me. Ad esempio, la FIFA vuole che abbiamo due contratti annuali tra giocatori e agenti. Sono stato il primo a dire di no. Non firmi con il tuo medico per due anni per ottenere aiuto”.

Su Haaland: “Come è nato il nostro rapporto? È sempre stato un grande fan di Ibra e voleva sapere chi lo assisteva. Abbiamo un amico in comune che ci ha fatto incontrare. Abbiamo bevuto qualcosa, abbiamo parlato per cinque minuti e ci siamo stretti la mano. Erling mi voleva, io volevo lui. L’avevo visto solo in video prima e ho detto subito: mi sta bene, è pazzo”.

Paragone con Ibra: “Lavoro solo con le persone migliori. Hanno tutti una cosa in comune: sono tutti malati di testa! Per noi persone normali, sono tutte malate. Ma loro stessi scoprono di essere normali. I ragazzi sono fanatici e si pongono obiettivi molto alti. Zlatan ha quella qualità, Nedved lo stesso, Verratti, Pogba: sono tutti estremamente orientati al successo. Haaland mi chiama dopo le partite e mi dice: “Mino, hai visto il gol?” Per lui è tutta una questione di gol, gol, gol. Vuole fare gol. Penso che quando esce con una ragazza, anche anche in quel momento pensa solo a quello”.

Foto: Twitter personale