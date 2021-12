Raiola si scaglia contro la FIFA: “Fa un indottrinamento e una propaganda a livello della Corea del Nord”

Mino Raiola, sempre attraverso un’intervista a NRC, si è anche scagliato contro la FIFA: “Vuole un proprio collegio arbitrale, una propria banca, vuole essere uno Stato. Ma non ha un buon governo, non ha niente a che fare con una buona gestione aziendale. È un’organizzazione che ha fatto incarcerare diversi dirigenti per corruzione. Quando il boss della FIFA Gianni Infantino va da qualche parte, viene accolto come se fosse Angela Merkel. Ma non permetto certo alla FIFA di dirmi come vivere, la FIFA fa un indottrinamento e una propaganda a livello della Corea del Nord. Abbiamo preparato cause in Italia e Francia, le vinceremo perché i buoni vincono sempre”.

FOTO: Wikipedia