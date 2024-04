Raiola: “Romagnoli resterà alla Lazio. Vuole continuare a fare parte del progetto”

Il futuro di Alessio Romagnoli sarà ancora con indosso la maglia biancoceleste. Ad annunciarlo è il suo agente Enzo Raiola, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, dove ha dichiarato quanto segue

“Le voci di imminente separazione o di rottura con la Lazio e la sua proprietà non esistono come anche quelle che vogliono Alessio scontento per il cambio di allenatore. Escludo scenari del genere. Romagnoli era ed è un giocatore della Lazio, due anni fa ha scelto di firmare con la società biancoceleste e fin quando rimarrà tale rispetterà il suo lavoro da professionista. Ha sposato un progetto e continua a farne parte. Quando ci sono cambi di guida tecnica possono crearsi alcune difficoltà, ma lui è a disposizione per fare il meglio per la Lazio”.

Foto: Instagram Romagnoli