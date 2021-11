Raiola: “Pogba alla Juve? Sognare fa bene e non costa nulla. Per Donnarumma al PSG serve pazienza”

Mino Raiola ha parlato del futuro di alcuni suoi assistiti. Ecco le parole dell’agente durante l’Assemblea I.A.F.A di Roma: “Pogba alla Juventus? Sognare è gratis, chi non sogna è morto. Io i sogni non li proibisco a nessuno, li faccio anche io ogni giorno quindi sogniamo pure, fa bene. Poi vediamo se questi diventano realtà. Dicembre è il mese per sognare, con Natale e tutte le feste. E’ ancora troppo presto, vediamo che succede. Non si sa perché, ma quando si parla di Pogba in Inghilterra si svegliano anche i morti“.

Sulla situazione di Donnarumma al PSG: “Non so se è diventata una problematica, penso che tutti sappiano come andrà a finire questa storia. E andrà a finire bene per Gianluigi. Ci vuole un po’ di pazienza, capisco che vive un momento mai vissuto prima, ma solo col dialogo si risolverà. Piano piano“.

Il messaggio dell’Assemblea: “Siamo uniti e vogliamo essere considerati. Non siamo una banda di idioti che vogliono il male del sistema calcio, siamo qui per difendere i nostri interessi e quelli dei giocatori. Nessuno ci ha obbligati a fare gli agenti, ma se ci siamo significa che il sistema ne ha bisogno. Fino ad ora abbiamo subito delle offese infondate dalla FIFA, penso che l’Italia sia l’unico paese con la Francia che ha regolato tutto con una legge dello stato“.

Foto: sito L’Equipe