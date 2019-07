Raiola: “La Juve? De Ligt spera che siano tempi rapidi”. E sul gentlemen agreement…

La Juve ha in pugno Matthijs De Ligt, come vi abbiamo raccontato. Il club bianconero è tranquillo, ha da giorni l’accordo totale con il Golden Boy olandese per un ingaggio da 12-13 milioni (bonus compresi) a stagione. Ora la Juve attende di definire l’affare, con la consapevolezza-sicurezza di aver centrato un obiettivo importante per la difesa da consegnare a Sarri. Intanto, il quotidiano olandese De Telegraaf svela un importante retroscena sulla vicenda: un anno fa, tra De Ligt e l‘Ajax ci fu un gentlemen agreement, una sorta di promessa reciproca. Quale? Questa: De Ligt aveva promesso di restare un altro anno e in cambio l’Ajax avrebbe agevolato un suo addio nel corso di quest’estate. All’incontro erano presenti anche il padre Frank e il supervisore Barry Hulshoff. La cifra menzionata si aggirerebbe attorno ai 45 e i 50 milioni di euro, anche se l’accordo non è mai stato messo nero su bianco e dunque adesso l’Ajax vorrebbe monetizzare di più e per il cartellino del difensore chiede almeno 70-75 milioni. E lo stesso De Telegraaf riporta anche alcune dichiarazioni di Mino Raiola, agente di De Ligt: “Ora spetta all’Ajax trovare l’accordo con la Juve. Il giocatore domani sarà in ritiro, fingersi malato non è un’opzione per il calciatore. E anche un caso di arbitrato è fuori questione per noi. De Ligt spera solo che la Juventus e l’Ajax trovino l’accordo e che siano tempi rapidi”.

Foto: Twitter ufficiale Ajax